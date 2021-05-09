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بالفيديو.. "الطيار" يوضح ما يترتب على استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، فضيلة الشيخ عبدالله الطيار، ما يترتب على استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب.

وقال عبدالله الطيار في تسجيل صوتي:"يجب على المؤذنين أن يتعاهدوا الوقت وأن يكونوا على دراية به من خلال أداء الأذان عند دخول الوقت".

وشدد عبدالله الطيار:" ومن الواجب على المؤذنين ألا يتقدموا في الأذان فيترتب علي ذلك صلاة الناس وفطرهم قبل الوقت".

وتابع:" يجب على المؤذنين أيضا ألا يتأخروا فيترتب على ذلك أن يحصل منهم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائمين".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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