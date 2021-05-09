شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الطيار" يوضح ما يترتب على استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، فضيلة الشيخ عبدالله الطيار، ما يترتب على استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب.
وقال عبدالله الطيار في تسجيل صوتي:"يجب على المؤذنين أن يتعاهدوا الوقت وأن يكونوا على دراية به من خلال أداء الأذان عند دخول الوقت".
وشدد عبدالله الطيار:" ومن الواجب على المؤذنين ألا يتقدموا في الأذان فيترتب علي ذلك صلاة الناس وفطرهم قبل الوقت".
وتابع:" يجب على المؤذنين أيضا ألا يتأخروا فيترتب على ذلك أن يحصل منهم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائمين".