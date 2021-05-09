شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدرب لياقة برازيلي عن المملكة: ستصبح من أكبر الواجهات السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مدرب اللياقة البرازيلي دوغلاس ديوكليبر،عن المناطق السياحية التي توجد في المملكة.

وقال "دوغلاس" ببرنامج "تجربة فريدة" المُذاع على قناة "SBC Channel": "أخبرني بعض أصدقائي أنه منذ 5 سنوات كانت الحياة هنا صعبة قليلاً لكن اليوم أصبح أكثر سلامًا لديك حياة طبيعية أكثر".

وأضاف: "الآن يمكنك ارتداء ما تريد مع احترام بعض الأماكن، ويوجد في السعودية مناطق جميلة وأعتقد في المستقبل ستكون من أكبر الواجهات السياحية وسيرغب الناس في زيارتها".

أما عن الانطباعات، أوضح مدرب اللياقة أن الاهتمام بالعائلة من أولويات الشعب السعودي فهو متفتح ومضياف، ولديه أيضًا إحساس عالي بالوطنية ومن الجيد العمل في المملكة.