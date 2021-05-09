اخبار السعوديه

وزير الشؤون الإسلامية عن ذكرى البيعة: المملكة أصبحت مضرب المثل في التقدّم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وزير الشؤون الإسلامية، ذكرى بيعة ولي العهد،

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المملكة أصبحت مضرب المثل في التقدّم والتطوّر بكافّة المجالات بهمّة الأمير وطموحه.

 وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بتويتر: «تمرُّ بنا ذكرى بيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد أصبحت بهمّة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وطموحه مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كافّة المجالات، عمل دؤوب وجهود حثيثة لتحقيق رؤى وتوجيهات مولاي  خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله بلادنا وأدام عزها ورخاءها وتقدمها».

اقرأ أيضا:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس قرغيزستان بذكرى يوم النصر لبلاده

ولي العهد وعمر خان يوقّعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا