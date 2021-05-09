وزير الشؤون الإسلامية عن ذكرى البيعة: المملكة أصبحت مضرب المثل في التقدّم

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المملكة أصبحت مضرب المثل في التقدّم والتطوّر بكافّة المجالات بهمّة الأمير محمد بن سلمان وطموحه.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بتويتر: «تمرُّ بنا ذكرى بيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد أصبحت بهمّة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وطموحه مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كافّة المجالات، عمل دؤوب وجهود حثيثة لتحقيق رؤى وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله بلادنا وأدام عزها ورخاءها وتقدمها».

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