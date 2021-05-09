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في ذكرى البيعة.. وزير الاستثمار يشيد بإنجازات ولي العهد

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الرياض - محمد عبدالله - انطلقت بالوطن نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

أشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال وزير الاستثمار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السعوديين يستعيدون في هذه الأيام المباركة، بكل فخر ذكرى بيعة ولي العهد.

وتابع: أعوام قليلة عامرة بإنجازات عملاقة انطلقت بالوطن نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وعطاء عرابها سمو ولي العهد، حفظهما الله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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