في ذكرى البيعة.. وزير الاستثمار يشيد بإنجازات ولي العهد

أشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال وزير الاستثمار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السعوديين يستعيدون في هذه الأيام المباركة، بكل فخر ذكرى بيعة ولي العهد.

وتابع: أعوام قليلة عامرة بإنجازات عملاقة انطلقت بالوطن نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وعطاء عرابها سمو ولي العهد، حفظهما الله.