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«الضمان الصحي» يكشف عن تفاصيل نظام تأمين كورونا للسفر والفئات الملزمة به

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الرياض - محمد عبدالله - متاح للجميع..

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم الأحد، نظام "تأمين السفر" الجديد والفئات الملزمة به.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، أشار القصبي إلى أن "تأمين السفر" هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس المستجد، مؤكدًا أن هذا المنتج متاح لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

وعن أبرز الحالات التي يغطيها تأمين فيروس "كورونا" للسفر، قال القصبي: إنه إلى جانب منافع السفر المتعارف عليها، سيتم إضافة خدمات أخرى، مثل تغطية المصاريف الطبية، وكذا الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس "كورونا" مثل غرف الطوارئ  والرعاية العاجلة بسقف يصل إلى 650 ألف ريال، أيضًا تكاليف الإقامة والإيواء ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا، إضافة إلى حالات الإخلاء الطبي المتعلقة بانتهاء وفوات الرحلات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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