«الضمان الصحي» يكشف عن تفاصيل نظام تأمين كورونا للسفر والفئات الملزمة به

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم الأحد، نظام "تأمين السفر" الجديد والفئات الملزمة به.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، أشار القصبي إلى أن "تأمين السفر" هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا المنتج متاح لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

وعن أبرز الحالات التي يغطيها تأمين فيروس "كورونا" للسفر، قال القصبي: إنه إلى جانب منافع السفر المتعارف عليها، سيتم إضافة خدمات أخرى، مثل تغطية المصاريف الطبية، وكذا الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس "كورونا" مثل غرف الطوارئ والرعاية العاجلة بسقف يصل إلى 650 ألف ريال، أيضًا تكاليف الإقامة والإيواء ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا، إضافة إلى حالات الإخلاء الطبي المتعلقة بانتهاء وفوات الرحلات.

فيديو | متحدث مجلس #الضمان_الصحي يوضح أبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/yAaXRz0Ysi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2021

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