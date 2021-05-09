أخبار السعودية اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي.. وأرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو غدًا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليومالأحد الموافق 9 مايو 2021م منها: إيداع معاشات الضمان الاجتماعي بسبب العطلة الرسمية، والحد الأقصى للتجمعات في العيد 20 شخصًا، وأرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايوغدًا.

اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي بسبب العطلة الرسمية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال.

متحدث الصحة: الحد الأقصى للتجمعات في العيد 20 شخصًا

شدد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء صلاة العيد.

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو.. غدًا

تعلن شركة «أرامكو السعودية» في العاشرة مساء غد الاثنين ـ أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من صباح الثلاثاء 11مايو 2021م.

الأرصاد: أمطار رعدية على 4 مناطق خلال الساعات القادمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخَّات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

الدفاع المدني يطالب بالحذر والابتعاد عن مجاري السيول بمحافظات مكة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

وزارة الحج: جميع الخيارات مطروحة لإقامة حج هذا العام

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، هشام عبدالمنعم سعيد، أن هناك دراسة لجميع الخيارات لإقامة مناسك حج هذا العام ومن بين الخيارات المطروحة أن يكون الحاج بكامل صحته، تزامنًا مع مراقبة جميع الجهات رصد أوضاع فيروس كورونا.

متحدث الصحة: نسب وفيات كورونا كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة ما زال متذبذبًا.

الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة

سجلت منطقة الرياض، اليوم الأحد، 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مناطق المملكة، والبالغ إجماليه 942 حالة.

الصحة: 942 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1064 ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 426384 حالة.

خدمة فرجت تحدد خطوات سداد فواتير المستفيدين في منصة إحسان

حددت خدمة فرجت خطوات سداد فواتير المستفيدين من الخدمة في منصة إحسان.

تهيئة ١٠٧٤ مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ١٠٧٤ مصلى وجامعًا ومسجدًا في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

صندوق التنمية الزراعية يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي - عبر الاتصال المرئي- اليوم الأحد، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.

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