إيقاف 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في مناطق بالمملكة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1146 رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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