«خيركم» تعلن أسماء أوائل حفاظ وحافظات جدة عبر إذاعة القرآن

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء أوائل الحفاظ والحافظات على مستوى جدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج المهرة الذي يبث للعام السادس على التوالي.

وهنأ مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي الخريجين والخريجات البالغ عددهم 1067 حافظا وحافظة، وخص منهم الأوائل متمنيا لهم التوفيق في الدارين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم في عدد الحفاظ يعد الأكبر على مستوى منطقة مكة.

وقال الدكتور الغامدي: إلغاء الحفل السنوي لتكريم الخريجين والخريجات والاكتفاء بإعلان الأسماء فقط عبر الإذاعة جاء تماشيا مع توجيهات الدولة أيدها الله وحفاظا على السلامة العامة لأبنائنا وبناتنا حفظة كتاب الله.

وقدم الغامدي جزيل الشكر والثناء لمؤسسة أبوغزالة الخيرية التي تكفلت بجوائز أوائل خيركم لهذا العام بمائة ألف ريال.

جدير بالذكر أن الأوائل على مستوى محافظة جدة من الطلاب هم بالترتيب: عمر جميل باشماخ، عبدالله عمر جرادي، عبدالرحمن عبدالله هلال، حسان بندر الغامدي، عبدالرحمن أحمد صوبان، أنس عبدالقادر أحمد، محمد شاه وايز خان، محمد عبود العمودي، عبدالله شيراز أحمد، عمر محمد المنصري.

فيما جاء ترتيب الحافظات الأوائل على النحو التالي: جنى حسام إبراهيم، رويدة أنس زرعة، حنان عامر، ابتسام عبده سفاف، هاجر محمود الحسني، كوثر فيصل بن مهري ،سيرين جمال حمدان، نسيبة محمد عواد الجهني، وفاء عادل البصيري، فاطمة هارون قاسم.