السفارة السعودية: دخول الأجانب إلى ماليزيا حاليًّا ممنوع.. وهناك فئات مستثناة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، أن مملكة اتحاد ماليزيا لا تسمح باستقبال الاجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

وقالت السفارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نود إفادة المواطنين الكرام بأنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن دخول الأجانب إلى ماليزيا ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من ادارة الهجرة والجوازات الماليزية واجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة ١٤ يومًا في احد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأكدت أنه في حال وجود تحديث ستتم إفادة المواطنين به في حينه.