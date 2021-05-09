قبل أسبوع من السماح بالسفر.. «الطيران المدني» تذكر بالشروط والضوابط

قال المتحدث الرسمي باسم للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء إنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، ندعو الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

واستكمل: نؤكد ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، لافتًا إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام القادمة دليلًا إرشاديًا مُحدثًا.

وتابع متحدث الطيران المدني: إن مطاراتنا تشهد بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442هـ.