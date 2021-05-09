الخطوط السعودية: لا فراغ بين مقاعد الركاب في الرحلات الدولية

وحول هذا الأمر، كشف مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله بن محمد الشهراني لـ«دوت الخليج» أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين المسافرين على الرحلات الدولية، ولم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.
وتابع الشهراني: «نوصي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة».
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