الطيران المدني تصدر دليلا إرشاديا بعد السماح بالسفر

استعرض إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني في مؤتمر صحفي اليوم، إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وأيضاً شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.

وأضاف تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442هـ، وأكد على ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، ونلفت النظر إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام القادمة دليلا إرشاديا مُحدثا. مذكرا بأنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا‬، ودعا الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

كما بين شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة، حيث أبان بأنه تم شحن أكثر من 53000 كيلو، عبر 52 رحلة، من خلال 13 مستودعا مبردا مخصصة للشحنات القابلة للتلف، وذلك من خلال 5 مطارات دولية لوصول اللقاح، كانت البداية في الـ16 من ديسمبر 2020 الماضي. تشمل الوصول والفسح والمناولة في مدة زمنية قياسية تصل إلى 10 دقائق فقط.