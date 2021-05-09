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المملكة السعودية: لم نرصد أي حالة وفاة مرتبطة بلقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد في المملكة.

 

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، أن منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذباً.

 

وأضاف أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية.

 

وأضاف أن مواعيد أخذ لقاحات كورونا متاحة خلال أيام العيد، مشيرا الى إن اللقاحات لا تتعارض مع أي مرض أو حساسية أو الحمل.

 

وأوضح أن العدد المسموح للتجمعات في العيد هو 20 شخصاً فقط، مشيرا إلى عقوبات تنتظر المخالفين وفقا للأنظمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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