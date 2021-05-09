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السفارة السعودية : ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

السفارة السعودية : ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة

بعد قرب دخول قرار رفع تعليق السفر حيز النفاذ

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

شروط دخول ماليزيا

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.
وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث سيتم إفادة المواطنين في حينه.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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