معرفة تخصصات البنات بجامعة أم القرى وشروط القبول

جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، من الجامعات الشهيرة التي تقع في مدينة مكة بالمملكة، وتضم العديد من الأقسام والفروع المنتشرة بمختلف مدن السعودية، وتسمح الجامعة للراغبات من خريجات الثانوية العامة بالتسجيل والدراسة في القسم المفضل، وذلك في حالة توافر شروط التقديم والقبول التي تم إعلانها من قبل الإدارة العامة للقبول التابعة للجامعة، حيث تضم الجامعة 12 قسم مختلف، متنوع بين الكليات العلمية والأدبية، وسنعرض لكم تخصصات البنات بجامعة أم القرى.

تخصصات البنات بجامعة أم القرى

تضم جامعة أم القرى بالمملكة، العديد من التخصصات التي تسمح للبنات بالتسجيل بها، وتتنوع التخصصات المتوفرة لدراسة البنات بالجامعة بين التخصصات العلمية والأدبية، وقد جاءت التخصصات المتاحة للدراسة كالتالي:

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التخصصات الهندسية والعلمية:

كلية نظم المعلومات والحاسب الآلي كلية العلوم التطبيقية كلية الهندسة والعمارة الإسلامية.

التخصصات الطبية:

كلية طب الأسنان كلية الطب كلية الصيدلة كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية التمريض كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.

التخصصات الشرعية والإدارية:

كلية إدارة الأعمال كلية الدعوة وأصول الدين المعهد العالي للأمر بالمعروف كلية العلوم المالية الإسلامية والعلوم الاقتصادية كلية الدراسات القضائية والأنظمة. كلية الدراسات الإسلامية كلية الشريعة.

التخصصات التربوية والإنسانية:

كلية التصاميم كلية التربية كلية اللغة الانجليزية كلية اللغة العربية لغير الناطقين بها كلية المجتمع من مكة المكرمة كلية العلوم الاجتماعية كلية اللغة العربية كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

شروط القبول بجامعة أم القرى

تضع الإدارة العامة للقبول بجامعة أم القرى، عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للتسجيل في الجامعة، ويتم بناء على توافر تلك الشروط، تحديد نتيجة القبول والتي جاءت كالتالي: