

مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة , مبادرة " لقاح اليوم أمان الغد " في عدد من المولات التجارية , وذلك لحث المتسوقين للتسجيل لأخذ لقاح

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل انتشار فايروس كورونا ، ورفع الوعي الصحي للمتسوقين وكسر حاجز الخوف لديهم وحثهم على الإسراع في التسجيل لأخذ جرعة لقاح كورونا للعودة للحياة الطبيعية.

// انتهى //

18:08ت م

0123



مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة , مبادرة " لقاح اليوم أمان الغد " في عدد من المولات التجارية , وذلك لحث المتسوقين للتسجيل لأخذ لقاح كورونا وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل انتشار فايروس كورونا ، ورفع الوعي الصحي للمتسوقين وكسر حاجز الخوف لديهم وحثهم على الإسراع في التسجيل لأخذ جرعة لقاح كورونا للعودة للحياة الطبيعية.// انتهى //18:08ت م0123

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة "لقاح اليوم أمان الغد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.