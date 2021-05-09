السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم كلمات دعوية بجوامع ومساجد عرعر



عرعر 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامجاً دعوياً بعنوان: (أحكام زكاة الفطر والعيدين)، يتضمن سلسلة من الكلمات التي ألقاها دعاة الفرع في عدد من جوامع ومساجد مدينة عرعر بعد صلاة العصر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "التقويم الدعوي" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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17:50ت م

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