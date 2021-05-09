السعودية اليوم / سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي



كوالامبور 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

أكدت سفارة المملكة العربية

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث سيتم إفادة المواطنين في حينه.

// انتهى //

17:37ت م

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كوالامبور 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث سيتم إفادة المواطنين في حينه.// انتهى //17:37ت م0115

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