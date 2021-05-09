السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية



عمّان 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية فرح الداغستاني.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث دور الصندوق في الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة بالأردن والتي تأثرت ظروفها المعيشية ومصادر رزقها بسبب ظروف وتداعيات جائحة

// انتهى //

17:30ت م

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عمّان 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية فرح الداغستاني.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث دور الصندوق في الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة بالأردن والتي تأثرت ظروفها المعيشية ومصادر رزقها بسبب ظروف وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد // انتهى //17:30ت م0111

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