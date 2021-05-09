السعودية اليوم / الأردن تسجل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 743 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 703577 حالة شفاء بعد تسجيل 2386 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9092 حالة.

// انتهى //

17:08ت م

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عمّان 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 719976 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 703577 حالة شفاء بعد تسجيل 2386 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9092 حالة.// انتهى //17:08ت م0105

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