شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 ألف مخالفة للإحترازات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"(25672) مخالفة وذلك للفترة من 20 / 9 / 1442هـ حتى 26 / 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة ، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة , ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة ، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة , وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .