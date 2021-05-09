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ضبط 26 ألف مخالفة للإحترازات خلال أسبوع

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس "كوفيد-19"(25672) مخالفة وذلك للفترة من 20 / 9 / 1442هـ حتى 26 / 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة ، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة , ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة ، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة , وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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