"التجارة" تشدد الرقابة على المنشآت لتطبيق الاحترازات ومنع الزحام

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الدمام - شريف احمد - - إجراءات لمنع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج وفقًا للبروتوكلات الوقائية

- تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية 6 أشهر والإحالة للنيابة

- ضرورة الحرص على عدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا و تطبيق الإجراءات الصحية

أعلنت وزارة التجارة تشديد الرقابة بشكل صارم على المولات والمراكز والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة متابعة الفرق الرقابية بشكل مكثف لإجراءات الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمولات والمراكز والمنشآت، إضافة إلى آلية إدارة التجمعات، وإجراءات منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج وفقًا للبروتوكلات الوقائية المعتمدة، وذلك لمنع التزاحم وتحقيق سلامة المجتمع.

وشددت الوزارة على تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية لستة أشهر، والإحالة للنيابة العامة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص على عدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، و تطبيق كافة الإجراءات الصحية وبالأخص لبس الكمامة والتباعد والتعقيم ونظافة اليدين. ونصحت باختيار الأوقات المناسبة لتسوق مستلزمات عيد الفطر المبارك "خارج أوقات الذروة والتي تمتد من التاسعة ليلاً حتى الثانية صباحًا"، أو من خلال مواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة.