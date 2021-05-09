محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة بشأن إخلاء "الشيخ جراح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت المحكمة العليا بإسرائيل جلسة كان من المقرر أن تعقدها الإثنين للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بناءً على طلب المستشار القضائي ألغى القاضي يتسحاق عميت جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جراح التي كانت مقررة غدا الإثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر".



وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المحكمة العليا تأجيل النظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الشيخ جراح بالقدس.



وأوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن المدعي العام افيخاي مندلبليت طلب من المحكمة تأجيل جلساتها لمدة 14 يوميا.

وسبق أن قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث أمر تأجيل جلسات المحكمة مع وزير العدل بيني جانتس في مسعى لخفض التوتر في مدينة القدس الشرقية".

وكانت المحكمة العليا قد حددت الإثنين، موعدا لبدء الاستماع إلى الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بشأن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية طرد 4 عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

وكان قرار المحكمة المركزية بطرد العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ العام 1956 قد فجر موجة احتجاجات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية منذ أكثر من أسبوعين.

وحذر فلسطينيون من أن قرار طرد العائلات من منازلها سيكون مقدمة لإجلاء المزيد من العائلات في المستقبل.

ولا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حال قرارها المضي قدما في طرد العائلات من منازلها.

وكانت 27 عائلة أقامت منازل لها في الشيخ جراح في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (الأونروا).

ولكن المستوطنين يقولون إن "الأرض التي تمت إقامة المنازل عليها كانت مملوكة ليهود قبل عشرات السنين ويطالبون بإخلاء الفلسطينيين من هذه المنازل".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي في تقرير ترجمته ”الخليج 365”: "ناقش جانتس، وهو أيضًا وزيرالدفاع، مع نتنياهو إمكانية محاولة تأجيل جلسة المحكمة لتقليل التوترات".

وأضافت: "لقد طلبا من المدعي العام النظر فيما إذا كانت هذه الخطوة قابلة للتطبيق من الناحية القانونية".