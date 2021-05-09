عجز قياسي لميزانية تركيا.. نفقات الحكومة تتخطى إيراداتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا في ميزانيتها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، ليقفز إلى 13.2 مليار ليرة.

ووفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، الأحد، بلغت العائدات النقدية في موازنة الدولة خلال أبريل 97 مليارا و451 مليون ليرة في حين سجلت النفقات 111 مليارا و553 مليون ليرة.

وبلغت عائدات الخزانة من القروض المضمونة والمعاد تدويرها 898 مليون ليرة.

وبلغت نسبة التراجع النابعة من مؤشر العملات الأجنبية 218 مليون ليرة، كما ارتفع صافي الحساب البنكي والحساب الهامشي بنحو 8 مليارات و715 مليون ليرة

يأتي ذلك، في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.

سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في أول 4 شهور من 2021، وسط استمرار ارتباك واضح في تجارتها.

ووفق مسح أعدته ”الخليج 365” استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء، سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى 2021، وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019.

كما ضغطت أزمات تركيا الاقتصادية والمالية والنقدية على مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد خلال أبريل/نيسان الجاري.

وهبط مؤشر ثقة المستهلك إلى 80.2 نقطة في أبريل/نيسان الجاري، مقارنة مع 86.7 نقطة في مارس/آذار الماضي 2019، بنسبة هبوط 7.5%.