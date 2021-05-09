اجتماع "افتراضي" عربي طارئ الثلاثاء لبحث أوضاع القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجامعة العربية، عقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء المقبل، افتراضيا لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة الدول العربية إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، افتراضيا، بناء على طلب فلسطين أيده عدد من الدول العربية.



ويهدف الاجتماع بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين، تناسباً مع خطورة الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها .

والسبت، أعلنت الجامعة العربية، عقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل، لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح قال إنه "تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية".

وتابع أن الاجتماع من المقرر أن يبحث "مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية، والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، السبت، عشرات البالونات الحارقة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، احتجاجا على أحداث القدس.

جاء ذلك، إيذاناً باستئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع العام الماضي بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتنفذ الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، فيما يتأهب الجيش للتصعيد.