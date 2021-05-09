10 ملايين و400 ألف جرعة لقاح كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت حصيلة جرعات لقاح كورونا في السعودية إلى ما يزيد على 10.4 مليون جرعة معطاة حتى اليوم الأحد فيما تتواصل عمليات حجز موعد للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.

عدد جرعات لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 10470234 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاح في مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا، منوهًا الى أنهم مستمرون بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، مؤكدًا للجميع أنه لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

شارك الخبر