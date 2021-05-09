الصحة : ضبط وافد مخالف مارس الطب للمرة الثانية دون ترخيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على وافد مخالف مارس مهنة الطب بدون ترخيص في منازل سكنية بمدينة الرياض.

وقالت الصحة في بيان مقتضب لها إنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافد يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.

ولفتت الصحة إلى أنه كان قد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقًا بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.

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