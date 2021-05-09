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الداخلية : 25672 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

الداخلية : 25672 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

الرياض تصدرت المناطق بعدد 8909 مخالفات

متابعات الخليج 365 - واس

بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كوفيد-19″(25672) مخالفة وذلك للفترة من 20 / 9 / 1442هـ حتى 26 / 9 / 1442هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة ، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة , ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة ، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة , وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

التقيد بالتعليمات

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام  والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

مخالفة الإجراءات الاحترازية
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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