هل مرقة الدجاج تسبب السرطان ؟ الغذاء والدواء تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدم صحة ما يتردد بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان.

ملح جولتامات الصاوديوم

وأوضحت الغذاء والدواء عبر حسابها على “تويتر” أن المكون الحقيقي للمكعبات هو ملح جولتامات الصاوديوم ويعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان.

ونصحت الهيئة بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

طريقة عمل مكعب مرقة الدجاج في المنزل

4 أكواب مرقة (شوربة) دجاج.

2 ثمرة بصلة مفرومة.

7 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة من: الملح، والفلفل، والسماق، والكمون، والكزبرة، وورق اللورا، والزعتر، والروزماري. عصير ليمونة.

الطريقة: اغلي الشوربة أولًا، ثم أضيفي عليها كل المكونات السابقة، ثم اتركي الخليط يغلي على نار هادئة، حتى تقل منه المياه قدر المستطاع ثم اتركي الخليط يبرد، ثم وزعيه في قوالب الثلج السيليكون، وضعيها في الفريزر.

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