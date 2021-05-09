وزارة الحج : إعلان آلية واشتراطات حج 1442 لاحقًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن آلية واشتراطات حج 1442 هـ في وقت لاحق وذلك بعد الإعلان اليوم عن إقامة هذه الشعيرة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وزارة الحج تضع الإنسان أولًا

وكان وكيل وزارة الحج هشام بن عبدالمنعم سعيد كان قد أعلن اليوم عزم الوزارة إقامة شعيرة الحج وفق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سعيد إن المملكة تضع صحة وسلامة الانسان أولًا، ومن هذا المنطلق تعلن الوزارة عن إقامة موسم حج 1442 وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت إلى أن الجهات الصحية في المملكة تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن كافة الضوابط التنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية.



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