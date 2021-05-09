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السعودية | بالفيديو.. متهور يدهس طفلاً قرب حديقة اليمامة بالرياض

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت كاميرا مراقبة بالقرب من حديقة اليمامة في مدينة الرياض، قيام متهور بدهس طفل أثناء خروجه من الحديقة، لتنحرف به المركبة إلى سيارة أخرى كانت واقفة ويرتطم بها، وقام بالفرار من الموقع مباشرة.

وأعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، الأحد، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

كما قال "تم ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت 26 رمضان، حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث".

وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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