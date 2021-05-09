السعودية | بالفيديو.. متهور يدهس طفلاً قرب حديقة اليمامة بالرياض

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. متهور يدهس طفلاً قرب حديقة اليمامة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت كاميرا مراقبة بالقرب من حديقة اليمامة في مدينة الرياض، قيام متهور بدهس طفل أثناء خروجه من الحديقة، لتنحرف به المركبة إلى سيارة أخرى كانت واقفة ويرتطم بها، وقام بالفرار من الموقع مباشرة.

وأعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، الأحد، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

كما قال "تم ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت 26 رمضان، حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث".

وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.