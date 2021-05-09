شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: ستكون صلاحية تأمين السفر 30 يومًا من تاريخ السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث مجلس الضمان الصحي، قنوات الوصول إلى تأمين السفر، والوقت الأمثل للحصول عليه.

وقال متحدث مجلس الضمان الصحي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد : ستكون صلاحية تأمين السفر 30 يومًا من تاريخ السفر.

وأشار إلى أنه تم اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة واختيار شركة تعاونية لتأمين قيادة هذا التحالف.

وأضاف : حرصنا على تسهيل الحصول على التأمين، وسيتم الحصول على هذا التأمين من خلال تطبيق " توكلنا ".