شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، اليوم الأحد، حكم إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الوطنية.

وقال الشيخ سعد السبر، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن هناك منصة إحسان وهي منصة رسمية ومنصة "تبرع" والتي تتبع منصة "زكاتي".

وأشار "السبر" إلى أن أي منصة رسمية إذا وكلها الإنسان وهم يشترون عنه فهم مفوضون من قبل ولاة الأمر في هذا العمل فلا شك أن توكيلهم في ذلك أمرا جائزا ولا شك فيه، وكل ما يقومون به في منصة إحسان مبني على فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء.