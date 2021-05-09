شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: لن يتم السماح بدخول المطارات إلا بوجود تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني على ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة آمنة.

وقال متحدث الطيران المدني : نحن في صدد إصدار النسخة المحدثة من «الدليل الإرشادي للمسافر» والإعلان عنها عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.

وأضاف : نعول كثيراً على وعي المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكما سجلنا نجاحات سابقة في جعل المطارات والطائرات بيئة آمنة.