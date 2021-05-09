شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج والعمرة تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، رسمياً، اليوم الأحد، عن إقامة مناسك الحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وقال وكيل «الحج والعمرة» إن المملكة تعتزم إقامة مناسك حج 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم.. وسيتم الإعلان عن جميع الضوابط التشغيلية لاحقا.

وأضاف : أكثر من 17.5 مليون مستفيد من تطبيقي توكلنا واعتمرنا أدوا مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين والسلام على النبي والصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء بكل يسر وطمأنينة.

وتابع : اليوم نقف بكل فخر ونقول ولله الحمد بتضافر جميع الجهود للجهات المختصة تم نجاح الخطط التشغيلية الموضوعة لشهر رمضان المبارك