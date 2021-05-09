شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1064 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 409,740 حالة، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7072 حالة.