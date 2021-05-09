شكرا لمتابعة خبر عن سفير الصين في المملكة يعلق على سقوط الصاروخ الشارد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، على أن ما أثير خلال الأيام الماضية حول صاروخ بلاده الشارد، أظهر مدى التحيز السياسي والثقافي في العالم، متساءلًا : "لماذا كل هذا الذعر من الصاروخ".

وقال تشينغ : “سقط حطام الصاروخ الصيني بأمان في المحيط الهندي. تُطلق مئات الصواريخ في كل عام في العالم، ويعتبر احتراق معظم أجزاء المرحلة النهائية للصواريخ أثناء عودته إلى الغلاف الجوي وتدميرها طريقة مناولة شائعة في مختلف البلدان”.

وأضاف أنه “منذ إطلاق أول قمر صناعي قبل أكثر من 60 عامًا لم يصب أي أشخاص بحطام صاروخية، لكن هذه المرة جذبت اهتمامًا خاصًا، علماً أن الغالبية العظمى من الجمهور ليسوا خبراء في مجال الفضاء، ومن الطبيعي أن يشعروا بالقلق”.

وأشار إلى أنه وفقًا للخبراء الأميركيين، فإن احتمال إصابة أي شخص بحطام الصاروخ هو واحد في المليار.

وتابع أنه كان ينبغي دراسة هذه الاحتمالية الضئيلة، والحكم عليها والتعامل معها من الجهات المختصة والأفراد المهنيين بشكل هادئ، كي لا تسبب ذعرًا مفرطًا.