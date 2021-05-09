شكرا لمتابعة خبر عن مشرف الشؤون الرقابية بوزارة التجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الزحام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مشرف الشؤون الرقابية في وزارة التجارة مشاري السويلم على تكثيف الجولات الرقابية على المحلات التجارية وخاصة منافذ بيع الحلويات قرب عيد الفطر.

وأوضح السويلم أن الفرق الرقابية في وزارة التجارة تلتزم بتغطية البلاغات الواردة من مركز الاتصال وتكثيف الجولات التفتيشية على محالات التجارية والأسواق للتأكد من تطبيق أنظمة حماية المستهلك وايضا تطبيق الإجراءات الاحترازيّة وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتم وضع خطة من قبل الوزارة للأسواق التي يزداد فيها المستهلكين في العشر الأواخر من شهر رمضان مثل محال الحلويات والملابس ومحلات الذهب والاجار الكريمة وغرفة زكاة الفطر، والتأكيد علي المحلات التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأنظمة حماية المستهلك.

وأضاف أن نظام العمل بنظام ال٢٤ ساعة يشمل أسواق النفع العام والمولات والمحلات التجارية، وذلك للإبتعاد عن الازدحام، كما تقوم المحلات بوضع ملصق يحدد بعدد المستهلكين داخل المحل حسب مساحته.