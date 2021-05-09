شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة يصاحبها زخات من البرد وتيارات نشطة تصل سرعة الرياح ٤٥كم/س من الاثنين إلى الجمعة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر المحافظات الساحلية.

و‏يمتد تأثير الأمطار من مساء يوم الاثنين إلى الأربعاء تكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

وفي السياق نفسه، أوضح مركز الأرصاد أن هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على شمال المنطقة الشرقية.