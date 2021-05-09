شكرا لمتابعة خبر عن سفير خادم الحرمين لدى الأردن يلتقي مديرة الصندوق الأردني للتنمية البشرية لبحث الوصول للأسر المستهدفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية فرح الداغستاني.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية السعودية الأردنية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث دور الصندوق في الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة بالأردن والتي تأثرت ظروفها المعيشية ومصادر رزقها بسبب ظروف وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.