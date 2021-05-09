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وزارة الحج: جميع الخيارات مطروحة لإقامة حج هذا العام

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الرياض - محمد عبدالله - بإجراءات تضمن سلامة الحجيج..

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، هشام عبدالمنعم سعيد، أن هناك دراسة لجميع الخيارات لإقامة مناسك حج هذا العام ومن بين الخيارات المطروحة أن يكون الحاج بكامل صحته، تزامنًا مع مراقبة جميع الجهات رصد أوضاع فيروس .

وأضاف سعيد، خلال المؤتمر الصحفي المعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كرونا في المملكة، أن المملكة العربية تعتزم إقامة حج هذا العام بما يكفل سلامة الحجيج وفق الضوابط الصحية التي تضمن الحفاظ على صحتهم واداء مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. 

من جانبه، حث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الجميع من المحصنين وغير المحصنين على الحذر أثناء التجمعات في عيد الفطر للوقاية من فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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