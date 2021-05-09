تهيئة ١٠٧٤ مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ١٠٧٤ مصلى وجامعًا ومسجدًا في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

وبلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات في المدينة المنورة ٥٥١ جامعاً ومسجداً، فيما بلغ عدد الجوامع والمساجد في المحافظات والمراكز التابعة للمدينة المنورة ٥٢٣ جامعاً ومسجداً في كل من العلا وينبع وبدر والعيص والمهد وخيبر والحناكية ووادي الفرع والصويدرة.

وأوضح مدير الفرع وجب العتيبي أنه أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لعام ١٤٤٢هـ لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة والتعقيم يقومون كل بدوره من عمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة جاهزية جميع المساجد والجوامع.

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