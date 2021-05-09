متحدث الصحة: نسب وفيات كورونا كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة ما زال متذبذبًا.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، ونحثهم على المبادرة لأخذ اللقاح.

ووفق الوزارة بلغ إجمالي الإصابات اليومية بفيروس كورونا 942 إصابة جديدة بـالفيروس وتم شفاء 1064 وتسجيل 13 حالة وفاة.