خدمة فرجت تحدد خطوات سداد فواتير المستفيدين في منصة إحسان

حددت خدمة فرجت خطوات سداد فواتير المستفيدين من الخدمة في منصة إحسان.

وأوضحت خدمة فرجت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب زيارة منصة إحسان ثم اختيار «فرجت» من قائمة «فرص التبرع».

ثم اختيار حالة من الحالات أو إدخال رقم الفاتورة أو البحث بالتصفية ثم اختيار استعراض الحالة ثم إدخال مبلغ التبرع وإكمال عملية الدفع، وفقًا لخدمة فرجت.

وكانت المديرية العامة للسجون، أوضحت أن حجم التبرعات لخدمة فرجت منذ بدء شهر رمضان المبارك لهذا العام، بلغ أكثر من (123) مليون ريال، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين.



كما بلغ حجم التبرعات منذ بداية خدمة فرجت قبل ثلاثة أعوام أكثر من (460) مليون ريال، أسهمت في إطلاق سراح (2163) مواطنًا و(975) مقيمًا؛ حيث تعد من المنصات الوطنية الرائدة في مجال التبرع الخيري.

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