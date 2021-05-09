الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة

سجلت منطقة الرياض، اليوم الأحد، 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مناطق المملكة، والبالغ إجماليه 942 حالة.

وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 286 حالة، والمنطقة الشرقية 112 عسير 50 والمدينة المنورة 40، وسجلت جازان 32 والقصيم 27 وتبوك 19 وحائل 15 والباحة 9، نجران 8 والحدود الشمالية والجوف 5 حالات لكل منهما.

وإجمالا سجلت وزارة الصحة، اليوم 942 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1064 ووفاة 13 شخصًا، وجددت التذكير بأهمية مراعاة التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.