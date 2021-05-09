أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو.. غدًا

تعلن شركة «أرامكو السعودية» في العاشرة مساء غد الاثنين ـ أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من صباح الثلاثاء 11مايو 2021م.

وتعكف «أرامكو» على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات «متحور كورونا الهندي» على الاقتصاد العالمي.

وكانت أرامكو رفعت أسعار الوقود المعمول بها حاليًا على النحو التالي:

سعر بنزين 91: 1.99 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.13 ريال للتر

واستقرت أسعار الديزل عند مستوى 0.52 ريال للتر، والكيروسين عند 0.70 ريال، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

وكانت شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي، وذلك بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة.