الصحة: 942 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1064 ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 426384 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 409740 حالة.

كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7072 حالة.

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