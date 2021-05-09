بـ3 خطوات.. هكذا يمكنك إدارة الحساب البنكي من المؤسسة العامة للتقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 3 خطوات لإدارة الحساب البنكي عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أنَّ هذه الخدمة تسمح بتقديم طلب إضافة أو تعديل لرقم IBAN لدى المؤسسة العامة للتقاعد.

ومن متطلبات خدمة إدارة الحساب البنكي أن يكون مقدّم الطلب متقاعدًا أو مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأكدّت المؤسسة العامة للتقاعد أن خطوات إدارة الحساب البنكي تبدأ بـ الدخول لموقع المؤسسة، ثم الضغط على «الخدمات الالكترونية» ثم «اختيار خدمة إدارة الحساب البنكي» ضمن خدمات المتقاعد أو المستفيد.

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