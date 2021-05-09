25672 مخالفة لإجراءات كوفيد 19

بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» 25672 مخالفة، وذلك للفترة من 1442/09/20هـ حتى 1442/09/26هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8909 مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4556 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ3805 مخالفات، ومنطقة القصيم بـ2298 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1453 مخالفة، فمنطقة الجوف بـ1416 مخالفة، ومنطقة حائل بـ926 مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ658 مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ512 مخالفة، ومنطقة الباحة بـ476 مخالفة، فمنطقة عسير بـ388 مخالفة، ومنطقة جازان بـ176 مخالفة، وأخيرًا منطقة نجران بـ99 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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