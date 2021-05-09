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وزارة الحج تعلن إقامة حج 1442 هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

وزارة الحج تعلن إقامة حج 1442 هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية

للراغبين في الداخل والخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة إقامة حج 1442 وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار .

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة تضع حماية الحجيج نصب أعينها لذا سوف يكون هناك تطبيق صارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للراغبين في الحج من الداخل أو من خارج المملكة.

ولفت إلى أن الجهات الصحية في المملكة تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن كافة الضوابط التنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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